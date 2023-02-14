باجة:الموافقة على تصنيف بلدية تستور بلدية سياحية

‎‎اعلن رضا الحمبلي المندوب الجهوى للسياحة بباجة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تمت الموافقة على تصنيف بلدية تستور بلدية سياحية وذلك في انتظار صدور الامر الحكومي بالرائد الرسمي مبينا ان لم يقع الى حد الان تصنيف اية بادية من بلديات ولاية باجة ال12 كيلدية سياحية .

وقد تم في هذا الاطار تنظيم جلسة عمل اليوم الثلاثاء بمقر ولاية باجة باشراف صابر البنبلي المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة لاستعراض المؤهلات التى تمكن بلديات ولاية باجة من ان تصنف بلديات سياحية والعراقيل التى حالت دون تصنيفها علما وان بلدية تستوركانت قد قدمت ملفا في الغرض كما تم بعد استكمال ملف بلدية نفزة وسيتم تقديمه.

وقد حث المعتمد الاول البلديات على بلورة ملفاتها اعتبارا لما تزخر به كل بلديات الجهة من معالم تؤهلها الى ان تكون سياحية وذلك بالشراكة مع المجتمع المدنى وخاصة جمعيات صيانة المدينة والادارة الجهوية للسياحة.

وافاد مندوب السياحة في تصريحه لمكتب "وات" بباجة بانه تم مد البلديات خلال جلسة اليوم بالاطار القانوني والمراحل الواجب اتباعها لاعداد ملفاتها مذكرا بان البلديات السياحية تتمتع بدعم مالي يتمثل في منح سنوية للنظافة او اقامة مشاريع للبنية التحتية والتجميل وتحسين مداخل المدن باعتبارها مناطق جاذبة للسياح داعيا البلديات الراغبة في نيل هذا التصنيف الى تكوين ملفات فنية متكاملة .

وقال محمد القرواشي نائب رئيس بلدية تستور لمكتب "وات" انه تم تقديم ملف ثري لتصنيف بلدية تستور بلدية سياحية بعد ان تم اعلان البلدية سياحية سنة 2019من طرف وزير السياحة السابق لكن لم يتم الى حد اليوم تصنيفها معبرا عن امله في ان يتم الاعلان عن تصنيفها في الدفعة القادمة من البلديات السياحية.

وبين ان مثل هذا التصنيف سيدعم امكانيات بلدية تستور خاصة في مجال النظافة والبيئة لاسيما وان صندوق حماية المناطق السياحية سيخصص اعتمادات للعناية بالجانب البيئي والمدينة العتيقة .

ومن جهته بين ماهر الفرايحي رئيس بلدية نفزة ان المنطقة معروفة بسواحلها وبالسياحة الايكولوجية والمهرجانات الثقافية مما يؤهلها لان تكون مصنفة بلدية سياحية مبينا انه تم استكمال اعداد ملف نفزة وارجع التاخر في اعداد الملف الى نقص الدعم الجهوى حسب تعبيره

ودعا جلال قريرة رئيس بلدية مجاز الباب الى دعم العمل التشاركي لتثمين موقع مجاز الباب كمدينة سياحية وبوابة الشمال الغربي واهمية مواقعها الاثرية منها الحديقة الاثرية وحديقة الرحيبة والقوس والجسر المرادى اضافة الى ماتتميز به من انشطة في مجال الصيد البري ومن مهرجانات ثقافية.



