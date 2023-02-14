في لقاء مع بودن بدبي: المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تؤكد استعدادها للتسريع في نسق التوصل الى اتفاق بشأن القروض

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Publié le Mardi 14 Février 2023 - 17:28 قراءة: 1 د, 0 ث
      
(مبعوثة وات / سارة بلال) - استعرضت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال محادثة أجرتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، مدى تقدم البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أقرته تونس، وذلك على هامش اشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالامارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري ، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال اللقاء، عن ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع تونس بشأن برنامج قروض لفائدتها.

وكان صندوق النقد الدولي أجّل اجتماع مجلس ادارته بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر الفارط، بهدف منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت لاستكمال اعداد برنامج الاصلاحات.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي كان أعلن يوم 15 أكتوبر الفارط، عن التوصل الى اتفاق مع تونس على مستوى خبراء الصندوق، بشأن برنامج اصلاحات مدته 48 شهرا، في اطار "تسهيل الصندوق الممدّد" بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار أمريكي، لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
ويهدف هذا البرنامج حسب صندوق النقد الدولي، الى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس، وتقوية شبكات الامان الاجتماعي والنهوض بالعدالة الجبائية واصلاح المؤسسات العمومية، في اتجاه دعم النمو وارساء اقتصاد مندمج ومستدام.

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