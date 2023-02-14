الحزب الجمهوري: حملة الإيقافات الأخيرة محاولة يائسة من سلطة الامر الواقع للتغطية عن فشل مسارها السياسي

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 17:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعتبر الحزب الجمهوري أنّ حملة الإيقافات الأخيرة "محاولة يائسة من سلطة الأمر الواقع للتغطية عن فشل مسارها السياسي وإخفاقها في معالجة الأزمة الإقتصادية و المالية الحادة و توتر الاوضاع الاجتماعية في البلاد".

وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء تضامنه مع الموقوفين وطالب باطلاق سراحهم فورا ، منبّها في الآن نفسه الى خطورة عدم احترام شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة.

وبيّن أنّ سلطة "الأمر الواقع" واصلت حملة مداهمة و ملاحقة السياسيين و الاعلاميين و قادة الرأي في موجة غير مسبوقة من استهداف المعارضين و كل من يرفض اللحاق بركب مسار ما وصفه ب"الانقلاب" .

وجدّد دعوته لكل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات الى فتح مشاورات سريعة بينها بهدف تنسيق جهودها وبحث أفضل السبل للوقوف في وجه حملة القمع والدفاع عن المكتسبات، وفق نص البيان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261663



En continu...

Toutes les news...
قرة العنز
الثلاثاء 14 فيفري 2023 | 23 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
13°
 Babnet14° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-717°-718°-918°-818°-9
  • Avoirs en devises
    22443,9

  • (13 fév)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33282 DT        1$ =3,08122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 fév)   940,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   