الحزب الجمهوري: حملة الإيقافات الأخيرة محاولة يائسة من سلطة الامر الواقع للتغطية عن فشل مسارها السياسي

اعتبر الحزب الجمهوري أنّ حملة الإيقافات الأخيرة "محاولة يائسة من سلطة الأمر الواقع للتغطية عن فشل مسارها السياسي وإخفاقها في معالجة الأزمة الإقتصادية و المالية الحادة و توتر الاوضاع الاجتماعية في البلاد".
وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء تضامنه مع الموقوفين وطالب باطلاق سراحهم فورا ، منبّها في الآن نفسه الى خطورة عدم احترام شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وبيّن أنّ سلطة "الأمر الواقع" واصلت حملة مداهمة و ملاحقة السياسيين و الاعلاميين و قادة الرأي في موجة غير مسبوقة من استهداف المعارضين و كل من يرفض اللحاق بركب مسار ما وصفه ب"الانقلاب" .
وجدّد دعوته لكل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات الى فتح مشاورات سريعة بينها بهدف تنسيق جهودها وبحث أفضل السبل للوقوف في وجه حملة القمع والدفاع عن المكتسبات، وفق نص البيان.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء تضامنه مع الموقوفين وطالب باطلاق سراحهم فورا ، منبّها في الآن نفسه الى خطورة عدم احترام شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وبيّن أنّ سلطة "الأمر الواقع" واصلت حملة مداهمة و ملاحقة السياسيين و الاعلاميين و قادة الرأي في موجة غير مسبوقة من استهداف المعارضين و كل من يرفض اللحاق بركب مسار ما وصفه ب"الانقلاب" .
وجدّد دعوته لكل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات الى فتح مشاورات سريعة بينها بهدف تنسيق جهودها وبحث أفضل السبل للوقوف في وجه حملة القمع والدفاع عن المكتسبات، وفق نص البيان.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 261663