وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو غير المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي التوجه إلى المصالح الجهوية للحصول على بطاقة علاج مجانية

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء في بلاغ لها، المواطنين غير المنخرطين أو غير القادرين على الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى التوجه إلى المصالح الجهوية للوزارة للحصول على بطاقة علاج مجانية او بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة، وفق مقاييس الانتفاع والإجراءات الجاري بها العمل.



وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على تجسيم الحقّ الدستوري لكل تونسي في الصّحة والعلاج (أو في العلاج والتداوي بالهياكل الصّحية العمومية).















