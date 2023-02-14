تفاقمت حالة الركود الأولى، التّي عاشها النسيج الصناعي الوطني منتصف تسعينات القرن المنقضي، مع ثورة 2011. وأدى عدم الاستقرار السياسي والمطالب العمالية المجحفة وتراجع إنتاجية الشغّالين علاوة على الارتفاع المشط في تكاليف الإنتاج، إلى توجيه ضربة قاضية لمعظم القطاعات الصناعية وتسريع تدهور قدرتنا التنافسية وتفتت مؤسّساتنا، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، حسين الديماسي.



وبين الديماسي في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "المخاطر، التّي يمكن أن تتولد عن تراجع التصنيع متعددة منها تقلّص فرص العمل و تعمّق العجز التجاري بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الدينار…

كما حذر الديماسي من غياب سياسات صناعية متماسكة وطموحة يمكن أن توقف نزيف إغلاق الشركات.

وتابع، منذ حوالي عقدين من الزمن تبحر بلادنا، في المجال الصناعي، دون هدف محدد. ولم تنجح، أبدا، في التموقع في مواجهة منافسة عالمية شرسة.

الأسوأ من ذلك، أضاعت شعبوية القادة السياسيين، الذّين حكموا تونس منذ سنة 2011، على البلاد المزايا التفاضلية، التّي كانت لديها: أجور نسبيا متدنية والقرب من أوروبا.

واعتبر الديماسي أن تنقيح "قانون الاستثمار" لم يؤد إلا إلى تعزيز البيروقراطية وخلق عوائق هامّة أمام الخلق والإبداع "





من إلغاء اتفاقية الألياف المتعددة الدولية إلى ثورة 2011

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الأسباب الأصلية لتراجع تصنيع البلاد، مسار إنطلق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وذلك بعد إلغاء اتفاقية الألياف المتعددة (اتفاق موقع منذ سنة 1973 تمّ التمديد فيه عديد المرّات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول المصدر للنسيج لتحديد المدخلات من المنتجات ذات الأسعار المتدنية القادمة من البلدان السائرة نحو النمو على مستوى السوق الأوروبية والأمريكية).

ومع تحييد هذه الاتفاقية ،أضحت أوروبا الغربية، التّي كانت الوجهة الرئيسية لمنتجات تونس الصناعية، غارقة في البضائع المصنعة من جنوب شرق آسيا وبشكل خاص من الصين.

ومع قدرات تنافسية أفضل من قدراتنا، نجحت هذه البلدان في تقليص وجودنا في السوق الأوروبية وتقليل صادراتنا من الملابس ".

"وقد حاولت تونس مواجهة هذا التحدي الجديد من خلال وضع" برنامج التأهيل الشامل بهدف دعم المؤسسات الوطنية بالتكنولوجيات الأكثر حداثة.

ومع ذلك، فإن العديد من شركاتنا الناشطة في مجال الملابس، اقتصرت على منتجات متدنية الجودة وغير تنافسية وذات قيمة مضافة ضعيفة /ملابس داخلية…/.

وفقدت تونس، وفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، نحو 630 مؤسسة في قطاع النسيج والملابس، وأغلقت أبوابها مما نتج عنه فقدان 48 ألف موطن شغل وذلك في الفترة المتراوحة بين سنة 2011 وسنة 2022.

وفي المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه النتيجة تم تقليص وطأتها، نسبيا، بفضل النتائج المحققة في مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية و بالتحديد صناعة الكابلات. مشيرا إلى أن صناعة مكونات السيارات، خلال الفترة ذاتها، ساهمت في خلق 28500 موطن شغل إضافي.

ويبدو أن تدهور مجال صناعة الملابس لم يتوقف، بحسب الديماسي. وفي سنة 2022 تبخرت 25 مؤسسة في المجال ذاته و830 موطن شغل.



وفق أي شروط يمكن أن تستعيد تونس دينامكياتها السابقة ؟



أكد الوزير الأسبق، أن تونس يمكنها أن تستعيد "دينامكياتها السابقة في مجال الصناعة " ، من خلال وضع" قانون استثمار " أكثر مرونة وعقلانية.

ويمكن للدولة أن تشجع شركات صنع الملابس للتموقع ضمن المنتجات الفاخرة ذات قيمة مضافة. كما يجب دعم وتشجيع مجالات مكونات السيارات والصناعات المتجددة ".

وشدد الديماسي على ضرورة دفع بعض القطاعات الصناعية الواعدة مع تقليص البيروقراطية الخانقة وإحداث عقد اجتماعي جديد.

ولفت إلى أن هذا الهدف لا يتحقق من خلال تحسين القدرة الشرائية للمؤجرين فحسب ولكن أيضا وقبل كل شيء من خلال التحسين الضروري في الإنتاجية.



ارتفاع نسبة الشركات التي اندثرت وأغلقت أبوابها



اتسمت السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بارتفاع معدل اندثار المؤسسات الصناعية.

ويضم النسيج الصناعي التونسي في جانفي 2023 نحو 4774 شركة تشغل ما يوازي أو يفوق 10 أعوان منها 2108 مؤسسة مصدرة بالكامل.

ووفق المعطيات بشأن توزيع الشركات المغلقة حسب القطاع، فقد أغلقت 224 مؤسسة صناعية أبوابها في سنة 2022 في ما ناهز عددها 293 مؤسسة في سنة 2021

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، حول استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035 تمّ نشره في سنة 2022 أن حوالي 4420 مؤسسة أغلقت أبوابها في الفترة المتراوحة بين سنة 2005 و2016 من بينها 1569 مؤسسة أجنبية (35 بالمائة) و2851 مؤسسة تونسية (65 بالمائة)، علما وأن نسبة المؤسسات التي أوقفت نشاطها وتشغل أقل من 50 موظفا هي الأرفع.

وأظهرت النتائج على المستوى الجهوي، أن نسبة إغلاق المؤسسات مرتفعة نسبيا في الوسط الشرقي (47 بالمائة) وفي الشمال الشرقي (45 بالمائة) مقابل نسب تراوحت بين 27 و34 بالمائة بالنسبة للمناطق الأخرى.

وتعكس هذه الفجوة الخصوصيات القطاعية للجهات، لاسيما، مع تركز قطاع النسيج والجلد في شرق البلاد.



وبعد عمليات الإغلاق وعدم الانتهاء من المشاريع الصناعية لأسباب مختلفة، تمّت ملاحظة تراجع مؤشرات الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ( من 28 بالمائة سنة 1999 إلى 15،4 بالمائة في سنة 2018) ومساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى فقدان مواطن الشغل.

وبرز التمويل في صدارة الإشكاليات القائمة إذ يعد من الأسباب الرئيسية لإغلاق المؤسسات إلى جانب نقص السيولة (81 بالمائة) والمديونية(72 بالمائة)، وفقا لدراسة حول "قضايا إحداث واستدامة المؤسسات في تونس" نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في جوان 2017.

وتأتي الصعوبات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق في المرتبة الثانية وتفاقمت بسبب المنافسة المنظمة وغير المنظمة.



كما جاءت الجوانب المتعلقة بالبيئة الخارجية (خارج السوق ) في المرتبة الثالثة بالإضافة إلى مشاكل عدم الاستقرار السياسي (وضوح الرؤية) وانعدام الأمن.

وأظهرت المقارنة التي تم إجراؤها، في إطارهذه الدراسة، مع عينة من الشركات التي هي في طور النشاط أن الخبرة السابقة في الإدارة والقرب من عالم الأعمال هما مكسبان هامان لنجاح المشروع واستدامة المؤسسة.

وتميزت المؤسسات الناشطة، أيضا، عن تلك التي أغلقت، ببذل مجهود أكبر على مستوى التجديد والاستثمار والاندماج البارز في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.



