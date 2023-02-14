مدنين: العثور على 300 صفيحة قنب هندي بين الأعشاب البحرية بجزيرة رأس الرمل بجربة

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 16:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
عثرت دورية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة من ولاية مدنين على 300 صفيحة من القنب الهندي (ما يعادل 30 كلغ) بين الأعشاب البحرية بجزيرة رأس الرمل، وذلك في اطار العمل الدوري للوحدات الامنية وضمن جهودها للتصدي لعمليات الهجرة غير النظامية، وفق مصدر أمني بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته أنّه تم حجز هذه الكمية المقدّرة قيمتها بـ700 الف دينار وفتح محضر بحث، مع مواصلة الابحاث للكشف عن مرتكبي العملية في حال لم يتأكد أن الكمية قد لفظها البحر خاصة بعد التقلبات الجوية الكبيرة التي ميزت الطقس في الأيام الاخيرة.

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