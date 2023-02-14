بن عروس: انطلاق أشغال مشروع تغطية وادي الخليج بمنطقة بومهل البساتين

انطلقت المقاولة المكلفة بتغطية وادي الخليج بمنطقة بومهل البساتين من ولاية بن عروس في أعمالها بتنظيف مجرى الوادي، والشروع في تركيب الهياكل الخرسانية الضخمة التي تشكل مجاري واسعة ومغلقة لجريان مياه الوادي.



ويقطع الوادي، الذي يشق في مساره وسط حي الخليج، تجمعات سكانية منتصبة على طرفي الوادي، وقد ظلّ لسنوات مكانا لتجمع الأوساخ والفضلات بمختلف أنواعها، وهو ماحوّله لإشكال بيئي ومصدر تذمر لسكان الحي الذين نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية في السنوات الماضية لحث الجهات المسؤولة على التسريع بالقيام بأشغال التغطية.



وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع، وفق البيانات الرسمية المنشورة على الصفحة الرسمية لبلدية بومهل البساتين، بـ10 ملايين دينار، وتشمل الأشغال انجاز أعمال جهر وتنظيف وتهيئة ومدّ شبكة من الهياكل الخرسانية والتي تمثل مربّعات ضخمة متلاصقة بها تجويف يسهّل تصريف المياه وتمتد من تقاطع الطريق السريعة على مستوى مدخل مدينة بومهل-حمام الأنف وصولا إلى الطريق الوطني "ام سي39".

وكانت بلدية بومهل البساتين قد أطلقت خلال شهر فيفري من السنة المنقضية مشروع تهذيب حي الخليج بتكلفة تناهز 3 ملايين دينار، والذي شمل إنجاز عدد من الأشغال على غرار تهيئة البنية التحتية، والربط بالشبكات العمومية، وتعبيد عدد من الطرقات والانهج بالخرسانة الإسفلتية.



