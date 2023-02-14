منوبة: إلقاء القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه ب48 سنة سجنا

تمكّنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة و مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتونس، مساء أمس ، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بالسجن لمدة 48 سنة ، وفق ما أكّده اليوم الثلاثاءن المتحدّث الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدّين الجبابلي.



وأوضح الجبابلي على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنّ العنصر المذكور مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ، مبيّنا أنّ عملية إلقاء القبض عليه تتنزّل في إطار تعقب العناصر المفتش عنها ، وأنّ النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنه.



