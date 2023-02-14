نابل: ارتفاع أسعار لحوم الدواجن يثير استياء المواطنين ومهنيو القطاع يرجعونه إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج

تعرف أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الكغ من الدجاج 6500 مي على مستوى الإنتاج، وتراوحت الأسعار على مستوى المذابح بين 8500 دينار للكغ بالنسبة للدجاج المذبوح و10 دنانير على مستوى التفصيل.



وعبّر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من هذا الارتفاع المتواصل في أسعار لحوم الدواجن والبيض، مطالبين بتدخل السلط المعنية لمجابهة هذا الارتفاع وتخفيض الأسعار، سيما في ظلّ تراجع مقدرة المواطن الشرائية وعدم قدرته على مواجهة غلاء الأسعار.

في المقابل، بيّن كاتب عام الجامعة الجهوية لمربي الدواجن بنابل، صالح التومي، أن إنتاج الدجاج ومشتقاته يخضع لثنائية العرض والطلب، سيما وأن هذا المنتوج يتأثر بعديد العوامل التي تسبب نقصا في الإنتاج ما يسفر عن ارتفاع الأسعار.

وأشار، في هذا السياق، إلى ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع كلفة المواد الأولية والاعلاف باعتبارها موادا موردة، حيث ارتفعت أسعار الاعلاف إلى 2000 دينار للطن الواحد، وسعر الفرخ إلى 2 دينار، ليصبح بذلك صغار الفلاحين ومربي الدواجن غير قادرين على مواصلة الإنتاج.

وأضاف التومي أنه من المتنظر أن تنخفض الأسعار خلال المدة القادمة، مطالبا الحكومة بضرورة التفكير الجدي لضمان هامش ربح للمربين وديمومة القطاع الذي يشكو عديد الصعوبات.

موقف أيده بدوره مربي الدواجن، ذاكر العويني، الذي تحدث عن عزوف عدد هام من مربي الدواجن بالجهة عن الاستثمار في هذا القطاع نظرا لتراكم ديون المربين، وتكبدهم خسائر مادية هامة نتيجة غياب استراتيجية واضحة تضمن استمرارية القطاع وارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تجاوزت تكلفة الكغ الواحد من الدجاج 5 دنانير.

من جهته، أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، أنّ الفترة الأخيرة شهدت تراجعا على مستوى الإنتاج ما أثر على ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذا القطاع حر على مستوى الإنتاج ومسعر على مستوى مراحل التوزيع بالجملة والتفصيل بنسبة تقدر ب 15 بالمائة.

وأرجع الخلفاوي تراجع الإنتاج الى العوامل المناخية الأخيرة التي تميزت ببرودة الطقس وتسبّبت في نفوق عدد من الدواجن وتراجع الحجم الإجمالي للإنتاج، مشيرا إلى أنّه من المنتظر أن يتم التزويد بصفة منتظمة خلال شهر رمضان غير أن الأسعار تبقى مرتبطة بواقع الإنتاج.

وأضاف أنه استعدادا لشهر رمضان، تم الانطلاق على المستوى الجهوي في تكوين مخزون تعديلي،حيث قدرت المخزونات إلى غاية 25 جانفي الفارط بحوالي 230 طنّا من دجاج اللحم و533 طنّا من لحوم الديك الرومي المجمدة لدى الخواص، بالإضافة إلى تجميع 1،5 مليون بيضة.

هذا وتحتل ولاية نابل المرتبة الأولى في انتاج لحوم الدواجن حيث تساهم بحوالي 35 بالمائة من الإنتاج الوطني. ويشغّل القطاع حوالي 800 مربّ بمختلف معتمديات الجهة.

فتح







