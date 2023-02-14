سيدي بوزيد: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يدعو وزارة التربية إلى التدخل العاجل لفضّ إشكاليات القطاع بالجهة

دعا الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد وزارة التربية إلى التدخل العاجل لفضّ مختلف الإشكاليات التي يشهدها القطاع بالجهة قبل ان تستفحل الأمور وتتدهور الأوضاع نحو الأسوأ.

وعبّر الفرع الجامعي، في بيان أصدره، أمس الإثنين، عن استيائه لما آلت إليه الأوضاع بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، وخاصة هرسلة الطرف الإداري للمدرّسين والمدرسات وعموم العاملين في الحقل التربوي، مشيرا إلى الغياب المتواصل للمندوب الجهوي وعدم إشرافه رأسا على إدارة شؤون المرفق العام الموكول له تسييره، ما ادخل اضطرابات على سير العمل وتراخ في معالجة عدد من الملفات الحارقة والعالقة، ومنها بالأساس قائمة الاعتراضات الخاصة بدفعة 22، وعدم تسوية وضعية دفعة 21، مما أدى بهم الى الاعتصام بمقر الإدارة.

واستنكر الفرع إحالة عدد من المدرسين على مجالس التأديب وتعرّضهم إلى استجوابات عشوائية مقصودة من بعض رؤساء المصالح وممن لا صفة لهم، بالإضافة إلى التغاضي عن تسديد الشغورات الحاصلة وقتيا وظرفيا مما أربك عملية التدريس، حسب نصّ البيان.

وحمّل الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، في بيانه، المندوبية الجهوية للتربية مسؤولية التسميات الأحادية الجانب، وعدم الالتزام بمحاضر الجلسات بين الطرفين الاجتماعي والإداري، وعدم النظر في ملفات البناءات والتجهيز والصيانة، ورصد الاعتمادات الخاصة بالمحليات وسحب الصفقات في الكثير منها.





