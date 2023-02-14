إصابة 3 أشخاص في حريق بمنزل كائن في حي النصر 2 بأريانة (الحماية المدنية)

تولت فرق الإطفاء والاسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، إخماد حريق بمنزل كائن بالطابق الخامس بإحدى الإقامات في حي النصر 2 من معتمدية أريانة الشمالية.
وأفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن النيران أتت على كامل محتويات المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
وأضاف المصدر أنه تم إسعاف ونقل مصابين إثنين إلى مركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومصاب إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.
وأفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن النيران أتت على كامل محتويات المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
وأضاف المصدر أنه تم إسعاف ونقل مصابين إثنين إلى مركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومصاب إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.
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