إصابة 3 أشخاص في حريق بمنزل كائن في حي النصر 2 بأريانة (الحماية المدنية)

تولت فرق الإطفاء والاسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، إخماد حريق بمنزل كائن بالطابق الخامس بإحدى الإقامات في حي النصر 2 من معتمدية أريانة الشمالية.



وأفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن النيران أتت على كامل محتويات المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.



وأضاف المصدر أنه تم إسعاف ونقل مصابين إثنين إلى مركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومصاب إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.





