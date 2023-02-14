إصابة 3 أشخاص في حريق بمنزل كائن في حي النصر 2 بأريانة (الحماية المدنية)

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 15:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تولت فرق الإطفاء والاسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، إخماد حريق بمنزل كائن بالطابق الخامس بإحدى الإقامات في حي النصر 2 من معتمدية أريانة الشمالية.

وأفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن النيران أتت على كامل محتويات المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر أنه تم إسعاف ونقل مصابين إثنين إلى مركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومصاب إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.


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