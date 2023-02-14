الجامعة التونسية لمديري الصحف تطالب بالإفراج عن المدير العام لإذاعة موزاييك "في أسرع وقت ممكن"

الجامعة التونسية لمديري الصحف تطالب بالإفراج عن المدير العام لإذاعة موزاييك "في أسرع وقت ممكن"

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 39 ث
      
عبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن "تضامنها غير المشروط" مع المدير العام لإذاعة موزاييك، نور الدّين بوطار الذي تم إيقافه أمس الإثنين.

وطالبت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن بوطار في أسرع وقت ممكن، "طالما أن الخط التحريري للإذاعة والتصرف في أملاكها وأموالها لا تشكل جريمة"، مشيرة إلى أن المحامية المكلفة بهذا الملف (دليلة مصدّق)، كشفت في تصريح إعلامي أن الاستنطاق الذي خضع له نورالدين بوطار، "تعلق بهذه المسائل دون غيرها".

وأعربت عن شجبها "أي اعتقال تعسفي وغير مطابق للإجراءات المعمول بها، خاصة منه الذي تعلق بمدير عام موزاييك"، ملاحظة أنه "كان بالإمكان أن يجيب بوطار عن الأسئلة المشار إليها بمجرد استدعائه مع الابقاء عليه حرا (في حالة سراح)".

كما جدّدت الجامعة التونسية لمديري الصحف، "تمسكها بالممارسة الحرة للتعبير والصحافة والنشر، معلنة التزامها بالدفاع عنها ضد كل التجاوزات".


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