عماد بن حليمة: ما يحدث ليس محاسبة بل معركة سياسية

عدم احترام الاجراءات قد يحوّل المجرم الى ضحية

وقال بن حليمة، ضيف اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، ان فتح عدييد القضايا في نفس الوقت هي حملة لادارة الازمة، مشددا على انه يجب على اجهزة العمل باستمرارية وليس بطريقة مفاجئة.وتوجه بن حليمة لرئيس الدولة قيس سعيد قائلا انه لا يمكنه خوض حرب ضد الكل دون تحالفات سياسية وان كانت تكتيكية.واضاف بن حليمة انه على رئيس الجمهورية ان يفهم ان كل ما اتسعت جبهة المعارضة الداخلية يضعف موقف الدولة خارجيا.وتابع قائلا: "احيانا عليك ان تحسبها سياسيا خاصة في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية"، مشددا ان البلاد حاليا في وضع مغقد وليست في حاجة الى التأجيج السياسي.و تعليقا على جملة الايقافات الاخيرة، قال المحامي عماد بن حليمة، ان عدم احترام الاجراءات القانونية قد يحوّل المجرم الى ضحية.وأوضح بن حليمة ان البحث في جريمة تتعلق بامن الدولة وفق اجراءات قانون الارهاب، هو تمشي غير قانوني.واضاف بن حليمة ان البحث في جريمة امن الدولة عي جريمة سياسية تخصع لقانون الحق العام، الذي يسمح للمحامي بلقاء المتهم منذ الوهلة الاولى، الأمر الذي لا ينطبق على المتهمين في قضايا الارهاب.يذكر انه تم مؤخرا ايقاف عدد من الشخصيات على غرار خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال التركي، بتهمة تتعلق بالتامر على امن الدولة، حسب اخر المعطيات.