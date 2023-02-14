وفاة حارس مرمى بلجيكي بعد التصدي لركلة جزاء

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توفي الحارس البلجيكي أرنه إسبيل عن 25 عاما بعدما سقط في أرض الملعب وفقد وعيه يوم السبت الماضي وبعد لحظات من التصدي لركلة جزاء خلال تمثيل فريقه المحلي المنتمي لدوري الهواة.
وكان فريق فينكل سبورت بي المغمور متقدما 2-1 قبل أن يحصل منافسه فشتروشبيك على ركلة جزاء في الشوط الثاني.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن إسبيل تصدى لركلة الجزاء وسقط بعدها مباشرة على أرض الملعب. وهرع أفراد الإسعاف نحوه لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله للمستشفى.
وقال النادي البلجيكي في بيان "فينكيل سبورت في حداد عميق بسبب الموت المفاجئ لأرنه إسبيل. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261636



En continu...

Toutes les news...
قرة العنز
الثلاثاء 14 فيفري 2023 | 23 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-717°-718°-918°-818°-9
  • Avoirs en devises
    22443,9

  • (13 fév)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33282 DT        1$ =3,08122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 fév)   940,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   