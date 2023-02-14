كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة: الاتحاد الرياضي المنستيري في مجموعة الصحراء

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يشارك الاتحاد الرياضي المنستيري بداية من 11 الى 21 مارس القادم في منافسات كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة، ضمن مجموعة الصحراء، التي ستقام بالعاصمة السينغالية داكار.

وسيلاقي الاتحاد المنسيتري ، في منافسات مجموعة الصحراء، فرق نادي كرة السلة بأبيدجان، و كوارا فالكونس النيجيري، والملعب المالي، ونادي الديوانة السينغالي، وفريق ريغ الرواندي.

وفي حالة ضمانه التأهل للدور الثاني، ينتظر أن يلاقي أبناء عاصمة الرباط في الدور بعض الفرق من مجموعة النيل، التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة من 26 الى 6 ماي القادم، والتي تضم فرق الأهلي المصري، وسيتي أويلز الأوغاندي، و كابتاون تيغرز الجنوب افريقي، و نادي بايرا الموزمبيقي، و بيترو لواندا الأنغولي، ونادي سلاك الغيني.

يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري هو حامل اللقب الأخير لكأس الرابطة الافريقية لكرة السلة.

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