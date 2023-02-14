قبلي: انطلاق تنفيذ مشروع الادماج الاقتصادي لعدد من منظوري جمعية "ابتسامة" بدوز

انطلقت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز المعروفة بجمعية "ابتسامة" في تنفيذ مشروع الادماج الاقتصادي لعدد من منظوريها، وذلك عبر تركيز بعض الورشات التي تؤهلهم للحصول على شهائد تكوينية في بعض الاختصاصات ثم التمتع بفرص للعمل.



وأوضح منسق عام مركز الجمعية عاطف منصور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن أولى الورشات التي تم تركيزها هذا الاسبوع بتمويل من مشروع "جوناس" تشمل اختصاص الخياطة والطريزة اليدوية، وسيستفيد منها عدد من منظوري الجمعية الحاملين لاعاقات ذهنية او المصابين بطيف التوحد، وذلك في إطار ضمان حق هؤولاء الاشخاص في التمتع بتكوين يؤهلهم للحصول على فرص عمل.



وأشار الى ان المرحلة الثانية من مشروع الادماج الاقتصادي ستنطلق في موفى هذه السنة وسيتم خلالها العمل على دمج عدد من منظوري الجمعية من حاملي الاعاقات العضوية او الذهنية او طيف التوحد ببعض المؤسسات إن أمكن، أو الانضمام لخط الانتاج الذي ستحدثه الجمعية، وذلك لتمكين غير القادرين على بعث مشاريع خاصة من الحصول على مورد رزق.



وأكد أن المشروع الذي تم الشروع في تنفيذه سيمكّن الجمعية من تحقيق ثلاثة اهداف هامة أولها توفير فرص للتكوين المهني لفائدة منظوريها، وثانيها إدماج الحاصلين على شهائد تكوينية والعاطلين عن العمل ومن يتعذر عليهم الانتصاب للحساب الخاص صلب المؤسسات او مركز الجمعية بالشكل الذي يمكنهم من التمتع بحقهم في التشغيل، وثالثها فتح خط إنتاج خاص بجمعية "ابتسامة" يساعدها على تعزيز مواردها المالية الذاتية، وذلك عبر ترويج منتوجات الورشات بالاسواق والمشاركة في بعض المعارض.



