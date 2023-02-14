وزارة الصحة تسجّل 4 وفيات و 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الفترة من 6 إلى 12 فيفري الجاري

سجّلت وزارة الصحة 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19، إضافة إلى 129 إصابة جديدة بهذا الفيروس خلال الفترة من 6 إلى 12 فيفري الجاري، حسب آخرتحيين للوضع الوبائي نشرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 56ر15 بالمائة من بين 829 تحليلا تم إجراؤها خلال نفس الفترة، بعد أن كانت في حدود 11.77 بالمائة من بين 1023 تحليلا منجزا، خلال الأسبوع الممتد بين 30 جانفي المنقضي و5 فيفري الجاري.





وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بكورنا، إلى 29 الفا و 326 حالة وفاة معلن عنها، وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ تسجيل أول حالة في مارس 2020 ، مليونا واحدا و 506 آلاف و606 إصابات .

وتم خلال الأسبوع المنقضي، إيواء 3 حالات بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ، فيما تعافى 94 شخصا ليبلغ اجمالي المتعافين مليونا واحدا و 134 الفا و 929 متعافيا.



