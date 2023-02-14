تعهدت شركة فسفاط قفصة بتعيين مكتب دراسات لإيجاد حل جذري لجهر وادي القويفلة والحوض الطيني المحاذي له بعد ان تسببت فواضل الفسفاط في ردم مجرى المياه على ارتفاع 4 أمتار مما اثار المخاوف من الاضرار بأحد الجسور.



وعقدت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين، جلسة عمل، حول وضعية الوادي الواقع بالطريق الوطنية رقم 3 وتحديدا النقطة الكيلومترية 400 و500 على مستوى مدخل مدينة توزر.



وحضر الجلسة عدد من المسؤولين من بينهم والي توزر أيمن البجاوي إلى جانب عدد من إطارات الوزارة مركزيا وجهويا وممثلين عن وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط وشركة فسفاط قفصة والإدارة العامة للمناجم بولاية توزر.



واتفق الحاضرون على القيام بزيارة ميدانية لمختلف المتدخلين خلال هذا الأسبوع لمعاينة الوضعية الحالية لوادي القويفلة في حين عهد الى شركة فسفاط قفصة، كذلك، بإتمام صيانة وتشغيل الأحواض المحاذية ومدّ مصالح الوزارة برزنامة عمل لمختلف التدخلات يتم الالتزام بها.



وأكدت الزنزري، خلال الجلسة، ضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الوضعية لما لها من تأثيرات بيئية سلبية على متساكني الجهة ومستعملي الطريق من جهة وحتى تتمكن مصالح وزارة التجهيز والإسكان من المحافظة على وظيفية الجسر .







