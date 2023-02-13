بطولة الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة التتويج - الرزنامة

في ما يلي برنامج مقابلات مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حسب عملية القرعة التي جرت مساء اليوم باستوديو قناة التاسعة في برنامج التاسعة سبور. وستنطلق مرحلة التتويج يوم 1 مارس المقبل . وستقام البطولة بنظام بطولة من ذهاب واياب .وستجري المقابلات باعتماد تقنية الفار المساعد (فار) على الملاعب التي تختارها الاندية والتي تحصل على شهادة صلاحية تاهيلها لاحتضان المقابلات باعتماد تقنية الفار.النادي الافريقي- الاولمبي الباجيالنجم الساحلي - النادي الصفاقسياتحاد المنستير - اتحاد تطاويناتحاد بن قردان - الترجي التونسيالترجي التونسي - اتحاد المنستير -النادي الصفاقسي - النادي الافريقياتحاد تطاوين - النجم الساحليالاولمبي الباجي - اتحاد بن قردانالاولمبي الباجي - الترجي التونسيالنادي الافريقي - اتحاد تطاويناتحاد بنقردان - النادي الصفاقسيالنجم الساحلي - اتحاد المنستيراتحاد المنستير - النادي الافريقيالترجي التونسي - النجم الساحلياتحا تطاوين - اتحاد بنقردانالنادي الصفاقسي - الاولمبي الباجيالاولمبي الباجي - اتحاد تطاويناتحاد بنقردان - اتحاد المنستيرالنادي الافريقي - النجم الساحليالنادي الصفاقسي - الترجي التونسياتحاد المنستير - الاولمبي الباجيالنادي الافريقي - الترجي التونسياتحاد تطاوين - النادي الصفاقسيالنجم الساحلي - اتحاد بنقردانالترجي التونسي - اتحاد تطاوينالاولمبي الباجي - النجم الساحلياتحاد بن قردان - النادي الافريقيالنادي الصفاقسي - اتحاد المنستير