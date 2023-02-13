بطولة الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة التتويج - الرزنامة

في ما يلي برنامج مقابلات مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حسب عملية القرعة التي جرت مساء اليوم باستوديو قناة التاسعة في برنامج التاسعة سبور. وستنطلق مرحلة التتويج يوم 1 مارس المقبل . وستقام البطولة بنظام بطولة من ذهاب واياب .وستجري المقابلات باعتماد تقنية الفار المساعد (فار) على الملاعب التي تختارها الاندية والتي تحصل على شهادة صلاحية تاهيلها لاحتضان المقابلات باعتماد تقنية الفار.
الجولة الاولى
النادي الافريقي- الاولمبي الباجي
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
اتحاد المنستير - اتحاد تطاوين
اتحاد بن قردان - الترجي التونسي
الجولة الثانية
الترجي التونسي - اتحاد المنستير -
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
الجولة الثالثة
الاولمبي الباجي - الترجي التونسي
النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - اتحاد المنستير
الجولة الرابعة
اتحاد المنستير - النادي الافريقي
الترجي التونسي - النجم الساحلي
اتحا تطاوين - اتحاد بنقردان
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
الجولة الخامسة
الاولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
اتحاد بنقردان - اتحاد المنستير
النادي الافريقي - النجم الساحلي
النادي الصفاقسي - الترجي التونسي
الجولة السادسة
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي
النادي الافريقي - الترجي التونسي
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - اتحاد بنقردان
الجولة السابعة
الترجي التونسي - اتحاد تطاوين
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
النادي الصفاقسي - اتحاد المنستير
الجولة الاولى
النادي الافريقي- الاولمبي الباجي
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
اتحاد المنستير - اتحاد تطاوين
اتحاد بن قردان - الترجي التونسي
الجولة الثانية
الترجي التونسي - اتحاد المنستير -
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
الجولة الثالثة
الاولمبي الباجي - الترجي التونسي
النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - اتحاد المنستير
الجولة الرابعة
اتحاد المنستير - النادي الافريقي
الترجي التونسي - النجم الساحلي
اتحا تطاوين - اتحاد بنقردان
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي
الجولة الخامسة
الاولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
اتحاد بنقردان - اتحاد المنستير
النادي الافريقي - النجم الساحلي
النادي الصفاقسي - الترجي التونسي
الجولة السادسة
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي
النادي الافريقي - الترجي التونسي
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - اتحاد بنقردان
الجولة السابعة
الترجي التونسي - اتحاد تطاوين
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
النادي الصفاقسي - اتحاد المنستير
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