الرابطة الاولى - مجموعة تفادي النزول - برنامج المقابلات

امل حمام سوسة - نجم المتلويمستقبل سليمان - الملعب التونسيالنادي البنزرتي - اولمبيك سيدي بوزيداولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسةنجم المتلوي - مستقبل سليمانالملعب التونسي - النادي البنزرتيامل حمام سوسة - مستقبل سليمانالنادي البنزرتي - نجم المتلوياولمبيك سيدي بوزيد - الملعب التونسيمستقبل سليمان - النادي البنزرتينجم المتلوي - اولمبيك سيدي بوزيدامل حمام سوسة - الملعب التونسيالنادي البنزرتي - امل حمام سوسةاولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمانالملعب التونسي - نجم المتلويويذكر ان مرحلة تفادي النزول ستنطلق يوم 11 مارس المقبل .وستقام بنظام بطولة من ذهاب واياب . وستجري المقابلات في ملاعب الاندية دون تقنية الفيديو المساعد (فار).