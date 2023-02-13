الرابطة الاولى - مجموعة تفادي النزول - برنامج المقابلات

في ما يلي رزنامة مقابلات مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حسب عملية القرعة التي جرت مساء اليوم باستوديو قناة التاسعة في برنامج "التاسعة سبور".
الجولة الاولى
امل حمام سوسة - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
النادي البنزرتي - اولمبيك سيدي بوزيد
الجولة الثانية
اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - النادي البنزرتي
الجولة الثالثة
امل حمام سوسة - مستقبل سليمان
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
اولمبيك سيدي بوزيد - الملعب التونسي
الجولة الرابعة
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
نجم المتلوي - اولمبيك سيدي بوزيد
امل حمام سوسة - الملعب التونسي
الجولة الخامسة
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - نجم المتلوي
ويذكر ان مرحلة تفادي النزول ستنطلق يوم 11 مارس المقبل .وستقام بنظام بطولة من ذهاب واياب . وستجري المقابلات في ملاعب الاندية دون تقنية الفيديو المساعد (فار).
الجولة الاولى
امل حمام سوسة - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
النادي البنزرتي - اولمبيك سيدي بوزيد
الجولة الثانية
اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - النادي البنزرتي
الجولة الثالثة
امل حمام سوسة - مستقبل سليمان
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
اولمبيك سيدي بوزيد - الملعب التونسي
الجولة الرابعة
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
نجم المتلوي - اولمبيك سيدي بوزيد
امل حمام سوسة - الملعب التونسي
الجولة الخامسة
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - نجم المتلوي
ويذكر ان مرحلة تفادي النزول ستنطلق يوم 11 مارس المقبل .وستقام بنظام بطولة من ذهاب واياب . وستجري المقابلات في ملاعب الاندية دون تقنية الفيديو المساعد (فار).
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