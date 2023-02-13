الرابطة الاولى - مجموعة تفادي النزول - برنامج المقابلات

الرابطة الاولى - مجموعة تفادي النزول - برنامج المقابلات

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 22:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في ما يلي رزنامة مقابلات مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حسب عملية القرعة التي جرت مساء اليوم باستوديو قناة التاسعة في برنامج "التاسعة سبور".

الجولة الاولى
امل حمام سوسة - نجم المتلوي
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
النادي البنزرتي - اولمبيك سيدي بوزيد

الجولة الثانية
اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - النادي البنزرتي

الجولة الثالثة
امل حمام سوسة - مستقبل سليمان
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
اولمبيك سيدي بوزيد - الملعب التونسي

الجولة الرابعة
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
نجم المتلوي - اولمبيك سيدي بوزيد
امل حمام سوسة - الملعب التونسي

الجولة الخامسة
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان
الملعب التونسي - نجم المتلوي

ويذكر ان مرحلة تفادي النزول ستنطلق يوم 11 مارس المقبل .وستقام بنظام بطولة من ذهاب واياب . وستجري المقابلات في ملاعب الاندية دون تقنية الفيديو المساعد (فار).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261609



En continu...

Toutes les news...
انتهاء لعزارة
الاثنين 13 فيفري 2023 | 22 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 17:59 15:32 12:40 07:10 05:43
Babnet
10°
 Babnet15° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-717°-717°-817°-8
  • Avoirs en devises
    22443,9

  • (13 fév)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33282 DT        1$ =3,08122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 fév)   940,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   