القطاع المالي استحوذ على 7 مليار دينار من اجمالي الشركات المدرجة بالبورصة خلال سنة 2022

تصدّر القطاع المالي ببورصة تونس، الذي يضم 28 شركة مدرجة تتوزع على البنوك او مؤسسات الايجار المالي والتامين، على نحو 7 مليار دينار من اجمالي العائدات التي سجلتها الشركات المدرجة التي صرحت ببياناتها المالية.



واكدت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة نشرتها، الاثنين، حول حصلية مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2022، ان الناتج البنكي الخاص ب 12 بنكا مدرجا ناهز 2ر6 مليار دينار، ما يشكل زيادة بنسبة 1ر12 بالمائة عن بيانات 2021.



وتمكّن قطاع الابجار المالي، الذي يضم 7 شركات، من تحقيق 480 مليون دينار خلال سنة 2022، فيما حققت 6 شركات تامين وإعادة تامين عائدات في حدود 3ر1 مليار دينار.



وحصل قطاع خدمات المستهلك على المرتبة الثانية على مستوى الرسملة في البورصة بنحو 9ر5 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 1ر13 بالمائة مقارنة بسنة 2021.



وبلغ اجمالي قطاع المواد الاستهلاكية، الذي يعد 12 شركة، باستثناء المغاربية للإشهار، التي لم تفصح عن بياناتها بعد، زهاء 662ر1 مليار دينار مما يمثل زيادة بنسبة 5ر3 بالمائة.



وتوجه قطاع المواد الأساسية، خلال سنة 2022، على سبيل المثال، نحو الارتفاع بشكل قوي بنسبة 8ر34 بالمائة يليه قطاع الاتصالات بنسبة 6ر22 بالمائة







