الخطوط التونسية تحلّ في صدارة شركات بورصة تونس الأعلى ارتفاعا في الإيرادات خلال سنة 2022

حلّت الخطوط التونسية في صدارة الشركات المدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، التي حققت اعلى ارتفاع للايرادات خلال سنة 2022 ناهز 7ر106 بالمائة في حين تكبدت "تونانفست" اكبر تراجع بنسبة 5ر51 بالمائة.



وأضافت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة حول تطور المؤشرات ومداخيل الشركات خلال 2022، ان عائدات الخطوط التونسية ارتفعت من 600 مليون دينار سنة 2021 الى 262ر1 مليار دينار.



وزادت عائدات الشركة التونسية للسيارات بنسبة 1ر57 بالمائة و الصناعات الكيمائية للفليور بنسبة 56 بالمائة والشركة التونسية للبلور بنسبة 7ر48 بالمائة و"استري" للتامين بنسبة 9ر27 بالمائة والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 8ر25 بالمائة.



وتراجعت عائدات الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 1ر40 بالمائة والشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 6ر37 بالمائة والشركة الصناعية للاجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 4ر31 بالمائة







