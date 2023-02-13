الدورة 55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، من 15 الى 21 مارس 2023 باثيوبيا

تنعقد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للّجنة الاقتصادية لأفريقيا، من 15 الى 21 مارس 2023 بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا تحت شعار "تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا للحدّ من عدم المساواة والهشاشة"، وفق ما اعلن عنه القائم بأعمال السكريتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنطونيو بيدرو.



واضاف بيدرو خلال ندوة افتراضية انعقدت، الاثنين، ان هذا الاجتماع يهدف إلى تجديد الإجراءات الرامية الى الحدّ من الفقر مع التركيز على الوسائل القادرة على الحد من هشاشة السكان الأفارقة .



ويناقش الوزراء الأفارقة، في الاجتماع، مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من حيث الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء وسبل بناء القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والسيطرة على عدم استقرار أسعار المواد الأساسية بالإضافة إلى الفرص المتاحة للاستفادة من التمويل الأخضر.



وذكر المسؤول في السياق ذاته، بأنه "رغم معدل النمو المرتفع المسجل على مدى العقدين الماضيين والذي مكن من التخفيض من نسبة السكان الافارقة الذي يعيشون الفقر المدقع، 667 مليون شخص، أي 2ر39 بالمائة من السكان الأفارقة، لازال سكان افارقة يعيشون في فقر مدقع سنة 2022.



وأشار كذلك إلى أن "االتفاوتات العالية، إلى جانب ارتفاع معدل الفقر، تخلق حلقة مفرغة تجعل السكان الأفارقة عرضة بشكل دائم للصدمات الاقتصادية وغير الاقتصادية".



وتسببت جائحة كوفيد في اضافة 55 مليون افريقي إلى ما تحت خط الفقر، وفق بيدرو، الذي لاحظ ان الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ عاملان ساهما في المزيد من الفقر المدقع.



واعتبر المسؤول الأفريقي ان قدرة البلدان الأفريقية على مكافحة الفقر وعدم المساواة بشكل فعال تبقى محدودة للغاية بسبب تراجع النمو الاقتصادي وزيادة المديونية والتذبذب الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتشديد الشروط التمويلية المالية العالمية.



