بورصة تونس: "توننداكس يستهل الاسبوع في المنطقة الخضراء

بعد خمس حصص متتالية من التراجع، عاد مؤشر "توننداكس" ليستهل الاسبوع في المنطقة الخضراء، مرتفعا بنسبة 65ر0 بالمائة عند النقطة 45ر8101 وحجم معاملات متواضع بقيمة 7ر2 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".

واعتلى سهم شركة النقل بواسطة الانابيب "سوترابيل"، قائمة الارتفاعات، لينهي بزيادة بنسبة 6 بالمائة وسعر 790ر12 د وقيمة تداول في حدود 45 الف دينار.

كما شمل الارتفاع سهم الشركة التونسية للبلور بما يعادل 5ر3 بالمائة وسعر 580ر9 دنانير محققا معاملات بقيمة 172 الف دينار.

وكان سهم شركة البطارية التونسية "اسد" الاكثر تراجعا بنسبة 5ر3 بالمائة وسعر 060ر1 دينار وحجم تداول ضئيل بقيمة 11 الف دينار، وعرف اداء سهم الشركة منذ بداية السنة انخفاضا بنحو 5ر2 بالمائة.

وتقهقر سهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور، ايضا، بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 500ر95 دينار ومعاملات بقيمة 19 الف دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الاكثر حيوية في الحصة مستاثرا بتداولات بقيمة 613 الف دينار فيما حافظ على استقراره عند سعر 160ر91 دينار.







