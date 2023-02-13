رئيس الجمهورية يعين كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلفا بالمياه

عيّن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين، رضا قبوج، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفا بالمياه، وذلك بمقتضى امر اصدره، الاثنين، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على "فايسبوك".



وكان رئيس الدولة اكد خلال لقاء جمعه، يوم 9 فيفري 2023، بوزير للفلاحة والموراد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الجديد، ضرورة الإحاطة بالفلّاحين والبحّارة ومعالجة مشكل نقص إمدادات المياه.



كما تناول اللقاء بشكل مطوّل لمشكلة المياه وخاصة بالمناطق التي تشكو ندرة هذا المورد وقد تم التطرق لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر وإمكانية مدّ أنبوب من خليج قابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة تتفرع عنه أنابيب أخرى موجّهة إلى الجنوب التونسي.

يذكر ان وزير الفلاحة الجديد عين يوم 30 جانفي 2023 خلفا لسلفه محمود الياس حمزة





