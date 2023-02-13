وزير الخارجية يدعو أعضاء السفارة التونسية بالقاهرة إلى تنويع المبادرات مع مصر في محتلف المجالات

وزير الخارجية يدعو أعضاء السفارة التونسية بالقاهرة إلى تنويع المبادرات مع مصر في محتلف المجالات

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بمناسبة زيارته اليوم الإثنين، مقرّ سفارة الجمهورية التونسية لدى القاهرة، أعضاء السفارة إلى "تنويع الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشقيقة مصر في مختلف المجالات"، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

كما أبرز الوزير، أثناء جلسة عمل مع طاقم البعثة التونسية، المجهودات المبذولة من قبل أعضاء السفارة في مختلف ملفات التعاون، سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى جامعة الدول العربية.

وأسدى تعليماته إلى طاقم البعثة، بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات القنصلية الـمُسداة للجالية التونسية ومزيد العناية والإحاطة بها، "مع تأكيد أهمية التواصل مع الكفاءات التونسية وخاصة الشباب".

يُذكر أن وزير الخارجية، نبيل عمّار، ترأس الوفد التونسي المشارك في مؤتمر "القدس: صمود وتنمية" المنعقد أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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