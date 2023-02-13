دعا وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، صباح اليوم الإثنين، كل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مضاعفة المجهودات لتحسين الخدمات المقدمة وتقليص آجال معالجة ملفات الجرايات وصرفها وتدعيم لامركزية معالجتها وتبسيط الإجراءات والتقليص من الوثائق ورقمنتها.



وأكد الزاهي لدى إشرافه على افتتاح ندوة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقدة بالحمامات، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي ومحوري لتجسيم سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، التي تعيد الاعتبار للحق في الضمان الاجتماعي باعتباره قطاعا حيويا يمس كل المواطنين، وفق بلاغ للوزارة.



وتوجه بالشكر إلى الإدارة العامة للصندوق وإلى كافة إطاراته وأعوانه على المستوى المركزي والجهوي والمحلي على المجهودات المبذولة بهدف إنجاح العفو الاجتماعي لسنة 2022 الذي مكّن، وفق تأكيده، من توفير سيولة مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويل جزء هام منها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.



وقال الوزير إنّ الوضع اليوم يفرض علينا وبقوّة مواصلة المجهودات وتدعيمها بهدف متابعة وضعية المدينين وتفعيل جميع الآليات القانونية للحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يفرض علينا أيضا بلورة استراتيجية محكمة في مجال الاستخلاص تقطع نهائيا مع غيرها من الاستراتيجيات القديمة التي تمّ وضعها والتي يجب أن تعتمد على مقاربة قطاعية واستهداف ومتابعة للمدينين وترتكز وتراوح بين الطابعين الزجري والرضائي في آن واحد.



وبيّن مالك الزاهي أنّه تمّ دعم هذه المجهودات بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية وصناديق الضمان الاجتماعي لتحسين نسب التغطية الاجتماعية ومقاومة التهرّب الاجتماعي والحدّ منه.



وحضر افتتاح ندوة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدير العام للضمان الاجتماعي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام المساعد بالصندوق ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية وعدد من إطاراته.







