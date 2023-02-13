جزيرة جربة تحتضن مجموعة من التظاهرات الرياضية الدولية

تعيش جزيرة جربة بين 23 و26 فيفري الجاري على وقع عدد من التظاهرات الرياضية الدولية في اختصاصات مختلفة مثل الشطرنج والكرة الحديدية و الكينغ بوكسينغ والرياضات الميكانيكية فضلا عن جملة من البرامج التنشيطية المصاحبة التي تهدف جميعها الى دعم الحركة السياحية في الجهة خارج الموسم الصيفي.

واشار شكري السعيدي المدير العام لهذه التظاهرات في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين ان " مختلف التظاهرات الرياضية التي ستحتضنها جربة بمبادرة من مؤسسة جربة كوناكت وبالتعاون مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة ستكون مواصلة لما وقع تنظيمه سابقا ولاسيما النجاح الباهر الذي عرفته الدورة الدولية للشطرنج خلال الموسم المنقضي الذي شهد مشاركة 30 دولة ولهذا اخترنا المواصلة في ذات الاختيارات حيث سيقع تنظيم مهرجان جربة دولي للشطرنج من 19 الى 26 فيفري بمشاركة 25 دولة اهمها الجزائر والمغرب وليبيا وفرنسا وبحضور شرفي لبطل العالم السابق للعبة كاربوف حيث سيقع تنظيم مسابقة للاطفال تحت اسم كاس كاربوف للعرب للشطرنج بالاضافة الى حضور افضل لاعبي الشطرنج في فرنسا من صنفي الرجال والسيدات ".

واضاف ذات المصدر انه "سيقع تنظيم رالي جربة للدراجات النارية من 24 الى 26 فيفري الجاري باعتبار اهمية الرياضات الميكانيكية في المساهمة في دفع الحركة السياحية وما تتوفر عليه جزيرة جربة من مسالك جميلة تستهوي المولعين بمثل هذه المسابقات ومن المتوقع ان يشارك في هذا السباق بين 50 و100 متسابق من تونس والجزائر بالاضافة الى دورة في الكرة الحديدية ايام 24 و25 و26 فيفري الجاري وسيكون المولعون برياضة الكينغ بوكسينغ على موعد مع سهرة دولية يومي 24 و25 من ذات الشهر حيث ستنتظم عديد المنازلات بمشاركة 12 ملاكما من تونس وفرنسا والكوت ديفوار والجزائر فضلا عن منازلات رهانها اللقب الاوروبي للعبة بمساهمة ومساندة من بطل العالم التونسي عماد المثلوثي ".

وتابع السعيدي انه سيتخلل مختلف هذه التظاهرات تنظيم ملتقى ومعرض للسياحة البديلة في تونس هو الاول من نوعه بمشاركة 30 عارضا من مختلف المتدخلين في المجال سيقدمون اوجه المنتوجات السياحية البديلة ابرزها السياحة الرياضية والبيئية والثقافية وهي انشطة من شانها تطوير المنتوج السياحي التونسي على مدار السنة وستكون هناك جملة من المحاضرات في المجال بالاضافة الى لقاء مع صانعي المحتوي العرب في مجال السياحة البديلة".

وشدد ذات المصدر على ان كل هذه التظاهرات الرياضية ستصاحبها فعاليات ثقافية وموسيقية دولية من تونس والمغرب والمكسيك وذلك لاجل خلق فرص واحداث استثمارية سياحية غير تقليدية يمكن الاستفادة منها في فترات الركود خارج الموسم الصيفي.



