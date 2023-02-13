بنزرت: إلغاء إضراب أعوان شركات فك وشدّ وربط وحراسة السفن بميناء بنزرت-منزل بورقيبة

قرر الطرف النقابي بشركات فك وشدّ وربط وحراسة السفن بميناء بنزرت-منزل بورقيبة، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد بمقر الولاية اليوم الاثنين، الغاء إضراب الأعوان المبرمج أيام 14و15و16 فيفري الجاري.



واتفق الطرفان النقابي والإداري، خلال الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، على اسناد زيادة في الأجور بنسبة 6.75 بالمائة بعنوان سنة 2022 بداية من شهر جانفي 2023 وتصرف مع اجرة شهر مارس 2023.



وبشأن الزيادة في الأجور بعنوان السنة الجارية 2023 تم الاتفاق على مواصلة التفاوض بين الطرفين في نسبة الزيادة بداية من شهر جويلية 2023، وتم الاتفاق بخصوص منح عيد الفطر وعيد الأضحى على التطرق لها في جلسة عمل ستجمع بين الطرفين داخل المؤسسة.







