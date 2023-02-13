تعليق تداول أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق خلال حصتي الإثنين وغدا الثلاثاء

تعليق تداول أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق خلال حصتي الإثنين وغدا الثلاثاء

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 17:44 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سيتم تعليق تداول أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق خلال حصتي التداول على مستوى البورصة، يومي 13 و14 فيفري 2023 على أن تستأنف عملية تدوال الأسهم ذاتها إبتداء من حصّة 15 فيفري 2023، بحسب ما أوردته بوصة تونس، الإثنين.

ويأتي تعليق تداول هذه الأسهم بناء على طلب هيئة السوق المالية، بعد نشر إشعار يتعلّق بفتح عرض عمومي للشراء لأسهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق.
يذكر أن الشركة التونسية لصناعة الورق تعد فاعل مرجعي على مستوى السوق الإفريقية في صناعة الورق المقوّى وورق 3كرافت3 الخاص بالأكياس. وقد تمّ إدراج أسهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق في البورصة للتداول منذ مارس 2013.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261570



En continu...

Toutes les news...
انتهاء لعزارة
الاثنين 13 فيفري 2023 | 22 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 17:59 15:33 12:40 07:10 05:43
Babnet
13°
 Babnet15° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-717°-717°-818°-8
  • Avoirs en devises
    22443,9

  • (13 fév)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33282 DT        1$ =3,08122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 fév)   940,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   