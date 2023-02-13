كأس تونس نسخة الهادي شاكر: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

كأس تونس نسخة الهادي شاكر: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 11:23 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، نسخة الهادي شاكر، المقررة يومي 19 و22 فيفري الحالي وذلك وفق ما أفرزته القرعة الموجهة :
الملعب التونسي - النجم الساحلي
نجم المتلوي - هلال الشابة
الأولمبي الباجي - مستقبل القصرين
النادي البنزرتي - قوافل قفصة
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة
النادي الأفريقي أو مكارم المهدية - هلال مساكن

الترجي الرياضي أو أمل جربة - اتحاد بن قردان أو الإتحاد المنستيري


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