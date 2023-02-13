كأس تونس نسخة الهادي شاكر: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، نسخة الهادي شاكر، المقررة يومي 19 و22 فيفري الحالي وذلك وفق ما أفرزته القرعة الموجهة :
الملعب التونسي - النجم الساحلي
نجم المتلوي - هلال الشابة
الأولمبي الباجي - مستقبل القصرين
النادي البنزرتي - قوافل قفصة
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة
النادي الأفريقي أو مكارم المهدية - هلال مساكن
الترجي الرياضي أو أمل جربة - اتحاد بن قردان أو الإتحاد المنستيري
الملعب التونسي - النجم الساحلي
نجم المتلوي - هلال الشابة
الأولمبي الباجي - مستقبل القصرين
النادي البنزرتي - قوافل قفصة
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة
النادي الأفريقي أو مكارم المهدية - هلال مساكن
الترجي الرياضي أو أمل جربة - اتحاد بن قردان أو الإتحاد المنستيري
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