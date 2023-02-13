وزير الشباب والرياضة يؤكد لدى مشاركته في الاجتماع العربي للقيادات الشابة بالإمارات على أهمية دور الرياضة في اشعاع الشباب العربي

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على أهمية دور الرياضة في إشعاع الشاب العربي مستشهدا في ذلك بالتألق العالمي للاعبة التونسية انس جابر في رياضة التنس، الذي يدعم الديبلوماسية الرياضية ويعزز من صورة تونس دوليا.جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة بالإمارات والذي ينظمه مركز الشباب العربي في اطار القمة العالمية للحكومات بدبي من 12 إلى 15 فيفري الجاري.وقدم كمال دقيش في الاجتماع العربي للقيادات الشابة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية أبرز نقاط إستراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب 2023/2030، وأهم البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل مشاركة الشباب في تونس لرسم السياسات والتوجهات الشبابية في مجالات تمكين الشباب وريادة الأعمال وبناء القدرات.وكان الاجتماع العربي للقيادات الشابة قد افتتح بنقاشات خاصة جمعت قيادات شبابية عربية من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، تمركزت أساسا حول اسهامات صناع القرار بالدول العربية في الإرتقاء بسمعة وصورة وهوية الشباب العربي، فضلا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات والحكومات لتمكين الشباب في هذا السياق.