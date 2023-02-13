التصنيف العالمي لمحترفات للتنس: أنس جابر تحافظ على المركز الثالث للأسبوع الثالث على التوالي

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 09:47 قراءة: 1 د, 1 ث
      
حافظت التونسية أنس جابر على مركزها الثالث في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت أنس جابر قد تراجعت عقب مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة من المركز الثاني الى المركز الثالث عالميا لفائدة البيلاروسية أرينا سابالينكا التي توّجت باللقب لاحقا.
وبقيت أنس جابر في المركز الثاني عالميا على مدى 21 أسبوعا متتاليا بفضل نتائجها الباهرة التي حققتها العام الماضي خصوصا بوصولها لنهائي ويمبلدون ونهائي أمريكا المفتوحة.
ومن المرجح أن تتراجع أنس جابر في الأسابيع القادمة الى المركز الرابع أو الخامس عالميا وذلك بعد قرارها وسط الأسبوع الماضي الانسحاب من المشاركة في بطولتي دبي والدوحة بسبب الاصابة وخضوعها الى تدخل جراحي.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات:
البولونية ايغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10485 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد6100 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز الثالث برصيد 5210 نقاط
الأمريكية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5000 نقطة
الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4795 نقطة
الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس برصيد 3992 نقطة
اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3616 نقطة
الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3425 نقطة
السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3275 نقاط
الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2860 نقطة






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