أضواء على القمة العالمية للحكومات 2023

وستلقي رئيسة الحكومة في هذه القمّة، كلمة رئيسية حول "مستقبل تونس في العقد القادم ودور الحراك التنموي والتنوّع الاقتصادي لتونس في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، وستشارك في جلسات حوارية حول تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحكومة، وأهمية دورها في دفع عجلة التطوّر الحكومي، بالإضافة إلى المشاركة في "منتدى الإدارة العربية الحكومية".كما ستجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء وفود الدول المشاركة، إلى جانب ممثّلي المؤسّسات والمنظّمات الدولية والإقليمية.وتلتئم القمة العالمية للحكومات 2023 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة 20 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 250 وزيراً، بالإضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات عالمية وقادة فكر وخبراء عالميين، بالاضافة الى أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية.وتشهد هذه القمة (التي تنتظم سنويا منذ اطلاقها سنة 2013)، أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل. وستعقد خلالها اجتماعات وزارية رفيعة المستوى مثل اجتماع وزراء المالية العرب بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء الشباب العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2023 حواراتها المختلفة، من خلال المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى حوارات التجارب الحكومية، ومنتدى مستقبل الإعلام الحكومي.وتعقد القمة على مدار ثلاثة أيام، منتديات واجتماعات متنوعة، في عدد من القطاعات الحيوية التي تساهم في الاعداد لاطلاق عقد حكومي جديد، ووضع سياسات مستقبلية تدعم جاهزية الحكومات ومرونتها، بالشراكة مع المؤسسات الإقليمية والمنظمات العالمية والمؤسسات التكنولوجية العالمية والشركات الرائدة، بما في ذلك فعالية «تايم 100»، وحوار النوابغ، ومنتدى الحكومات المرنة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى الخبرات الخليجي، إضافة إلى النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة.كما تحتضن القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسة تتناول: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات سبع جوائز عالمية، يتم توزيعها تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية. وتشمل هذه الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لفن عرض البيانات، وجائزة التميز الحكومي العالمي، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، و«هي تربح».