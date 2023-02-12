يُنتظر أن تصل صباح الاثنين إلى الميناء التجاري بجرجيس، باخرة للمسافرين قادمة من ميناء طرابلس الليبي، في أول رحلة بحرية بين الميناءين، "تهدف إلى تنويع مسارات نقل المسافرين بين البلدين وتخفيف الضغط على معبر راس جدير، على أن تعود هذه الباخرة في نهاية اليوم ذاته وتقوم بمعدّل رحلتين في الأسبوع، ذهابا وإيابا"، وفق كريم دمق، المدير التجاري لشركة تبرورة للوكالات البحرية والعبور والنقل (الوكيل البحري للخط).



وبمناسبة انطلاق هذا الخط، أقرت الشركة تخفيضات على أسعار التذاكر ب50 بالمائة على الرحلتين الأولى والثانية. ولم يتم تسجيل إقبال كبير على الحجوزات بسبب رداءة الاحوال الجوية.



وتعتزم الشركة، عن قريب، إطلاق رحلات بحرية بين ميناءي جرجيس وطرابلس، لنقل البضائع، وقد قطعت خطوات متقدمة في هذا الصدد، في انتظار استكمال بعض الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص اللازمة.



