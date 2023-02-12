أكاديمية الأوركسترا السمفوني التونسي تقدّم عرضا فنيّا بمدينة الثقافة ستخصص عائداته لضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

تضامنا مع المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب مؤخرا مناطق في سوريا وتركيا، نظّم مسرح أوبرا تونس، اليوم الأحد، بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، عرضا فنيا بعنوان "دوبل كورد 2" لأكاديمية الأوركسترا السمفوني التونسي، بقيادة المايسترو فادي بن عثمان.



وتمّ تنظيم هذا العرض الفنّي الذي شارك فيه كورال تونس 88، في إطار "السعي إلى تجذير مبدأ المدّ الثقافي التضامني وتجسيدا لدور الفن في مساندة القضايا الاجتماعية والإنسانية"، وفق ما نشرته وزارة الشؤون الثقافية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وستُخصّص عائدات هذا العرض، الذي انتظم تحت إشراف وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي، وبحضور عدد هام من أحباء الموسيقى الكلاسيكية، لفائدة المتضرّرين من هذا الزلزال الذي خلّف عشرات الآلاف من الضحايا، بين قتلى وجرحى.



يُذكر أنّ مؤسسة مسرح تونس، كانت أعلنت يوم الخميس الماضي، عن تخصيص عائدات هذا العرض لفائدة المتضرّرين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.





