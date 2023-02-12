اولمبيك سيدي بوزيد ينفصل بالتراضي مع المدرب حسان القابسي

اولمبيك سيدي بوزيد ينفصل بالتراضي مع المدرب حسان القابسي

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 22:00 قراءة: 0 د, 26 ث
      
-اعلن فريق اولمبيك سيدي بوزيد مساء اليوم الاحد عن انهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب اكابر كرة القدم حسان القابسي بالتراضي .
واضاف النادي انه سيتم الكشف عن اسم المدرب الجديد للفريق خلال الايام القادمة.
يذكر ان اولمبيك سيدي بوزيد خرج مساء اليوم الاحد من الدور السادس عشر لكاس تونس اثر هزيمته امام شبيبة العمران (الرابطة الثانية) 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد ان انتهت المباراة في الوقت القانوني بالتعادل 1-1.
وسيخوض اولمبيك سيدي بوزيد بقية مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن مجموعة تفادي النزول .




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