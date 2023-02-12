كاس العالم للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري رابعا

انهزم فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري اليوم امام فايبرز الامريكي بنتيجة 84-107 في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث ضمن مسابقة كأس العالم للاندية لكرة السلة .

وهي الهزيمة الثانية للاتحاد بعد الخسارة امام تينيريفي الاسباني في نصف النهائي مكتفيا بالمركز الرابع في المسابقة التي نظمها تينيريفي الاسباني بمشاركة اربعة اندية



