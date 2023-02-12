كاس العالم للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري رابعا

انهزم فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري اليوم امام فايبرز الامريكي بنتيجة 84-107 في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث ضمن مسابقة كأس العالم للاندية لكرة السلة .
وهي الهزيمة الثانية للاتحاد بعد الخسارة امام تينيريفي الاسباني في نصف النهائي مكتفيا بالمركز الرابع في المسابقة التي نظمها تينيريفي الاسباني بمشاركة اربعة اندية
وهي الهزيمة الثانية للاتحاد بعد الخسارة امام تينيريفي الاسباني في نصف النهائي مكتفيا بالمركز الرابع في المسابقة التي نظمها تينيريفي الاسباني بمشاركة اربعة اندية
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