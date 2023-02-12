كاس العالم للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري رابعا

كاس العالم للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري رابعا

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 20:46 قراءة: 0 د, 15 ث
      
انهزم فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري اليوم امام فايبرز الامريكي بنتيجة 84-107 في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث ضمن مسابقة كأس العالم للاندية لكرة السلة .
وهي الهزيمة الثانية للاتحاد بعد الخسارة امام تينيريفي الاسباني في نصف النهائي مكتفيا بالمركز الرابع في المسابقة التي نظمها تينيريفي الاسباني بمشاركة اربعة اندية

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