ثنائية الياس السخيري تقود فريقه كولن للفوز 3-صفر على أينتراخت

ثنائية الياس السخيري تقود فريقه كولن للفوز 3-صفر على أينتراخت

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 20:36 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أحرز الدولي التونسي إلياس السخيري هدفين ليقود فريقه كولن للفوز 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت وإنهاء سجله الخالي من الهزيمة منذ أكتوبر في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأحد.

ويحتل أينتراخت، الذي يستضيف نابولي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 21 فيفري الجاري، المركز السادس برصيد 35 نقطة متأخرا بثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
وتعادل كولن، صاحب المركز 11 برصيد 26 نقطة، بدون أهداف في المباراتين الماضيتين لكن تيمو هوبرز وضع حدا لصيامه عن التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 49.
وأنقذ إيفان نديكا مدافع أينتراخت فرصة من شتيفن تيجز بتدخل في الوقت المناسب في الدقيقة 55.
ومع سعي أينتراخت لإدراك التعادل، هز السخيري الشباك من هجمة مرتدة قبل 19 دقيقة من النهاية. وأضاف اللاعب التونسي البالغ عمره 27 عاما هدفه الخامس في البطولة هذا الموسم في الدقيقة 86.


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