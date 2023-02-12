قال ياسين بوذينة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة اليد ان بادرة المكتب الفدرالي الحالي برئاسة كريم الهلالي بالتشاور مع ثلة من الرؤساء السابقين للجامعة وبقية اطراف الاسرة الموسعة لكرة اليد الوطنية لمناقشة واقع كرة اليد التونسية وافاق تطويرها يعتبر بادرة ايجابية مرحب بها وستوفر قاعدة معطيات ومقترحات يمكن الاستئناس بها للعمل في المستقبل مشددا على ان نجاح العملية التشاوية يبقى مشروطا بضرورة ان تتم متابعة التوصيات والعمل بالمقترحات الصادرة عن مختلف اجتماعات الاستشارة الموسعة مع كل الاطراف بما يجسم الهدف الاسمى من اللقاءات التشاورية.



وبين ياسين بوذينة العضو السابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة اليد في حديثه لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) انه بادر خلال الاجتماع التشاوري الذي انتظم مؤخرا مع عدد من الرؤساء السابقين للجامعة باقتراح هيكلة تكوين اصناف الشبان بشكل مغاير وذلك بالخصوص باطلاق منتخبات جهوية يدربها عدد من الاخصائيين بغية تكوين قاعدة موسعة من الشبان يمكن ان تثري خزان الرصيد البشري لنخبة كرة اليد التونسية.



واضاف بوذينة صاحب الخبرة الطويلة في دنيا كرة اليد التونسيةوالعربية والافريقية والدولية انه لبى الدعوة للمشاركة في الاستشارة من منطلق الحرص على الافادة بعصارة تجربة فاقت 30 سنة في دنيا التسيير في كرة اليد مؤكدا على انه شدد خلال اللقاء الحواري على ضرورة تنقية الاجواء في اوساط كرة اليد التونسية بما يجعل الجميع يلتف حول المنتخبات الوطنية ويرسى مناخ تعاون بين الجميع لفائدة كرة اليد التونسية .



ومن جهة اخرى لاحظ ياسين بوذينة ان السبيل الافضل لتوفير موارد اضافية للجامعة يكمن في تحسين صورة كرة اليد التونسية واظهارها في ثوب الكيان المتجانس ملاحظا ان واقع الانقسام قد لا يشجع بعض المستشهرين على دعم كرة اليد التونسية.

واشار في معرض حديثه الى تميز تجربة الاتحاد المصري لكرة اليد في مجال تكوين الشبان والتي تعطي اهمية كبيرة لاصناف الشبان وتخصص تمويلات هائلة لصنف الاصاغر باعتباره خزان مواهب كرة اليد .

وفي سياق متصل اشار بوذينة في حديثه لوكالة (وات) الى ان البحث في ارشيف المدير الفني السابق للجامعة المرحوم عبد اللطيف البهلي باعتباره من كفاءات كرة اليد التونسيةو العربية والافريقية يمكن ان يفيد المكتب الجامعي في مزيد احكام الاعداد والتخطيط لمستقبل كرة اليد التونسية.



وعلى صعيد اخر قال انه يخير اعتماد مقاربة مغايرة في ما يتعلق بالعقوبات التادييبة ضد العناصر الوطنية بما يضمن اقامة الانضباط في المجموعة من جهة دون التخلي على بعض العناصر الفاعلة في المنتخب من جهة اخرى.



ويذكر ان المكتب الجامعي لكرة اليد شرع خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الادارة الفنية الوطنية والرؤساء السابقين للجامعة والمدربين الوطنيين السابقين وودادية مدربي كرة اليد ومجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين والحكام والإعلاميين المختصين في كرة اليد وذلك في إطار التقييم المعمّق لمشاركة المنتخب الوطني للأكابر في بطولة العالم بولونيا السويد 2023 والتشخيص الدقيق لوضع كرة اليد التونسية وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة .



