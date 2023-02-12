وزارة الخارجية: تكيلف دبلوماسي من سفارة بيروت لتعزيز البعثة بدمشق

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تقرر تكليف دبلوماسي من السفارة التونسية ببيروت لتعزيز البعثة بدمشق وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 13 فيفري 2023.



وأشارت الوزارة الى أن هذا التكليف يأتي في اطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على اثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلد، وبهدف تأمين أفضل ظروف الرعاية والاحاطة للمواطنين التونسيين المقيمين في المناطق المنكوبة وتسهيل عمليات اجلائهم الى تونس اذا اقتضت الضرورة، ولتنسيق عملية ارسال المساعدات الى المناطق المتضررة.



