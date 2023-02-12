وزير الشؤون الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في " مؤتمر "القدس : صمود وتنمية"

وزير الشؤون الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في " مؤتمر "القدس : صمود وتنمية"

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 16:18 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الوفد التونسي المشارك في مؤتمر " القدس : صمود وتنمية" المنعقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتولى إلقاء كلمة تونس، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.

وشهد المؤتمر حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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