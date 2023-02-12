رئيسة الحكومة تشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي

تؤدّي رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من 13 إلى 15 فيفري 2023، على رأس وفد وزراي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، المقرّر عقدها بدبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجهّها إليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.



وستتولّى رئيسة الحكومة، في هذه القمّة، إلقاء كلمة رئيسية حول "مستقبل تونس في العقد القادم ودور الحراك التنموي والتنوّع الاقتصادي لتونس في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، والمشاركة في جلسات حوارية حول تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحكومة، وأهمية دورها في دفع عجلة التطوّر الحكومي، بالإضافة إلى المشاركة في "منتدى الإدارة العربية الحكومية".



كما ستجري، خلال هذه الزيارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء وفود الدول المشاركة، إلى جانب ممثّلي المؤسّسات والمنظّمات الدولية والإقليمية.



وسيرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.





