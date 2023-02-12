كاس تونس : نتائج مباريات الدور السادس عشر

خرجت خمسة اندية من الرابطة المحترفة الاولى وهي الأمل الرياضي بحمام سوسة ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين ومستقبل الرجيش واولمبيك سيدي بوزيد من الدور السادس عشر لسباق كاس تونس ( نسخة الهادي شاكر).
واسفرت مقابلات الدفعة الاولى من مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 التي دارت مساء اليوم الاحد عن النتائج التالية :
الأحد 12 فيفري 2023
في ملعب منزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-صفر
في ملعب بوسالم الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب التونسي صفر-1
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بسليمان 2-صفر
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - المستقبل الرياضي بالرجيش 1-صفر
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - النادي الرياضي لحمام الأنف 1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - أولمبيك سيدي بوزيد 1-1 (5-4) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
الجريدة الرياضية بتوزر - القوافل الرياضية بقفصة 1-2
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب الرياضي الصفاقسي 2-صفر
في ملعب مقرين المعشب
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي البنزرتي صفر-صفر (2-4) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب البقالطة الاصطناعي
الغزال الرياضي بالبقالطة - البعث الرياضي ببوحجلة صفر-1
في المركب الرياضي بالقصرين
المستقبل الرياضي بالقصرين - النجم الرياضي الرادسي 1-صفر
في ملعب بئر بورقبة الاصطناعي
نادي كرة القدم بالحمامات - الأولمبي الباجي 1-1 (3-5) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي 1-1 (1-3) بركلات الجزاء الترجيحية
الأربعاء 15 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الأمل الرياضي بجربة كريم الخميري
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي المنستيري اسامة رزق الله
الخميس 16 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - مكارم المهدية خليل الجريء
واسفرت مقابلات الدفعة الاولى من مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 التي دارت مساء اليوم الاحد عن النتائج التالية :
الأحد 12 فيفري 2023
في ملعب منزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-صفر
في ملعب بوسالم الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب التونسي صفر-1
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بسليمان 2-صفر
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - المستقبل الرياضي بالرجيش 1-صفر
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - النادي الرياضي لحمام الأنف 1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - أولمبيك سيدي بوزيد 1-1 (5-4) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
الجريدة الرياضية بتوزر - القوافل الرياضية بقفصة 1-2
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب الرياضي الصفاقسي 2-صفر
في ملعب مقرين المعشب
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي البنزرتي صفر-صفر (2-4) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب البقالطة الاصطناعي
الغزال الرياضي بالبقالطة - البعث الرياضي ببوحجلة صفر-1
في المركب الرياضي بالقصرين
المستقبل الرياضي بالقصرين - النجم الرياضي الرادسي 1-صفر
في ملعب بئر بورقبة الاصطناعي
نادي كرة القدم بالحمامات - الأولمبي الباجي 1-1 (3-5) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي 1-1 (1-3) بركلات الجزاء الترجيحية
الأربعاء 15 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الأمل الرياضي بجربة كريم الخميري
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي المنستيري اسامة رزق الله
الخميس 16 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - مكارم المهدية خليل الجريء
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