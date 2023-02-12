كاس تونس : نتائج مباريات الدور السادس عشر

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 17:11 قراءة: 2 د, 3 ث
      
خرجت خمسة اندية من الرابطة المحترفة الاولى وهي الأمل الرياضي بحمام سوسة  ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين ومستقبل الرجيش واولمبيك سيدي بوزيد من الدور السادس عشر لسباق كاس تونس ( نسخة الهادي شاكر).
واسفرت مقابلات الدفعة الاولى من مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 التي دارت مساء اليوم الاحد عن النتائج التالية :

الأحد 12 فيفري 2023
في ملعب منزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الأمل الرياضي بحمام سوسة    1-صفر
في ملعب بوسالم الاصطناعي 
الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب التونسي                    صفر-1     
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بسليمان  2-صفر              
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - المستقبل الرياضي بالرجيش        1-صفر    
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - النادي الرياضي لحمام الأنف              1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - أولمبيك سيدي بوزيد                    1-1 (5-4) بركلات الجزاء الترجيحية
في ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
الجريدة الرياضية بتوزر - القوافل الرياضية بقفصة                  1-2
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب الرياضي الصفاقسي    2-صفر     
في ملعب مقرين المعشب
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي البنزرتي      صفر-صفر (2-4) بركلات الجزاء الترجيحية           
في ملعب البقالطة الاصطناعي
الغزال الرياضي بالبقالطة - البعث الرياضي ببوحجلة    صفر-1            
في المركب الرياضي بالقصرين
المستقبل الرياضي بالقصرين - النجم الرياضي الرادسي    1-صفر         
في ملعب بئر بورقبة الاصطناعي
نادي كرة القدم بالحمامات - الأولمبي الباجي        1-1 (3-5) بركلات الجزاء الترجيحية                 
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي      1-1 (1-3) بركلات الجزاء الترجيحية        
 
الأربعاء 15 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الأمل الرياضي بجربة                  كريم الخميري
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي المنستيري          اسامة رزق الله
الخميس 16 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس 
النادي الافريقي - مكارم المهدية                                       خليل الجريء 


 

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