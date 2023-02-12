النسخة الأولى من منتدى المؤسسات الثقافية والإبداعية يومي 23 و24 فيفري

تنظم منصة تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية - CCi Boost يومي 23 و24 فيفري الحالي النسخة الأولى لمنتدى

ICC Booster Meet Cultural and Creative Business، التي ستلتئم فعالياتها بشكل حضوري بمقر المعهد الفرنسي بتونس العاصمة كما ستبث مباشرة عبر الإنترنت.

ويهدف المنتدى وفق القائمين على تنظيمه، إلى إنشاء مساحة لإعلام وتسهيل العلاقة بين المبدعين وهياكل الدعم والممولين في فرنسا وتونس.

وتقام هذه النسخة الأولى بالشراكة مع المعهد الفرنسي في تونس وبتمويل من السفارة الفرنسية في تونس ومؤسسة فريدريش ناومان

و CFW-Culture Funding Watch

وهي "منصة رائدة في تمويل الصناعات الثقافية والإبداعية في الجنوب العالمي".

ووفق المنظمين، تنبع فكرة تأسيس هذه التظاهرة الثقافية من الحاجة إلى تعزيز تبادل الصناعات الثقافية والإبداعية بين تونس وفرنسا، لخلق الفرص وتوفير الحلول بشأن التحديات، وذلك من أجل الدفع بالصناعات الثقافية والإبداعية في فرنسا وتونس نحو العالمية"، عبر الدعوة إلى "مشاركة المعلومات والموارد، والتفكير الجماعي لأفضل استراتيجيات التمويل والدعم للقطاع، من خلال نظام بيئي مستدام وداعم".

وجدير بالذكر أن هذا المنتدى مفتوح لأصحاب المشاريع الثقافية والإبداعية، والمهنيين في القطاع الثقافي والإبداعي، الفنانين والمستثمرين، ومنظمات الدعم أو التمويل ذات الصلة بالقطاع الثقافي والإبداعي.

وسيكون فرصة للتواصل مع رواد الأعمال وقادة البرامج الداعمة والمستثمرين وصانعي القرار في الصناعات الإبداعية والثقافية من أجل بناء شراكات وإيجاد فرص التمويل وتنمية أعمالهم.



