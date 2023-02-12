المنستير: أغان تونسية كلمة ولحنا هدية للمتوجين بالجائزة الأولى والثانية في مسابقة الصوت الذهبي

اختتمت مساء السبت بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الجهوية "الصوت الذهبي"، وقد فاز بالجائزة الأولى أحمد مذيوب، وآلت الجائزة الثانية مناصفة لكل من دعاء الفرياني وحنان حباسي. أما الجائزة الثالثة فقد تم منحها مناصفة كذلك لكل من هيثم الفريقي ويوسف بلحاج حمودة وفق ما أعلن عضو لجنة التحكيم، الجامعي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة توفيق بوقرة.



وأضاف الملحن والموزع الموسيقي ميلاد ملكي في تصريح لوات أنّه وعد جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير إهداء الفائز الأوّل أغنية من ألحانه وتوزيعه وهي من كلمات الشعراء الجليدي العويني وفوزية كشيش وبشير اللقاني مبيّنا أنّه لم يلحن القصيد بعد، إذ كان ينتظر أن يعرف طبيعة صوت المتوج بالجائزة الأولى ليمكنه أن يختار له نوعية الأغنية المناسبة له. وثمن بالمناسبة مبادرة تنظيم هذه المسابقة معربا عن أمله في أن تصبح في الدورة القادمة إقليمية ثم بعد ذلك وطنية.

وخصص الملحن فؤاد بوعبيد للمتوجتين بالجائزة الثانية أغنيتين من كلماته وألحانه الأولى " لا تقل لي نرجع للعشرة لا تحاول قلبي تراضيه" وهي في مقام الصبا والأغنية الثانية في مقام الصالحي " خليتك كاملة الزين خليتك كان قلبي على نارين" حسب ما ذكر لوات، مقترحا أن تصبح هذه المسابقة وطنية خاصة أنّ موسيقى كلّ الأغاني التي أداها المشاركون البالغ عددهم 18 مشاركا كانت تونسية ولمطربين وملحنين تونسيين.

وأبرز الباحث والمختص في الموسيقى والتراث الشعبي حسين بلحاج يوسف أن اختيار الأغاني كان موفقا ومتماشيا مع الطبقة الصوتية لكل مشارك ومشاركة، وتوقع أن تجد لجنة التحكيم صعوبة في اختيار الأصوات الثلاثة الأولى لتقارب المستوى سواء من حيث الحضور الركحي او الآداء. وهو ما أكده الفنّان محمود فريح للمشاركين قائلا أنّ الأصوات التي توجت بجائزة لا فرق بينها وبين بقية المشاركين فالجميع أصواتهم ممتازة حاثا إياهم على مواصلة المشوار ليكونوا في مراتب أعلى.



ويؤكد تنظيم هذه المسابقة أنّ جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير العريقة التي تأسسيت سنة 1972 مازالت تواصل النضال والتمسك بالعمل الثقافي الجاد وبإبراز المواهب وإحتضانها وتكوينها.

وثمن من جهته المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي مبادرة الجامعي ورئيس جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير محمّد مذيوب بتنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع المركب الثقافي بالمنستير وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وأبرز دور هذه التظاهرة في اكتشاف أصوات جديدة بولاية المنستير واحتضانها لتتألق لاحقا وطنيا مؤكدا استعداد المندوبية لتطوير "الصوت الذهبي" حتى تصبح مسابقة وطنية.



