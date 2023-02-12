الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن الوقوف دقيقة صمت قبل مقابلات الكاس ترحما على ارواح ضحايا زازال سوريا وتركيا

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الوقوف دقيقة صمت قبل المباريات المقررة اليوم الاحد لحساب الدور السادس عشر لكاس تونس وذلك ترحما على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

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وأودى الزلزال الذي ضرب يوم الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بقوة 7 فاصل 8 درجة على مقياس ريختر بحياة اكثر من 25 الف شخص في حصية قابلة للارتفاع.



