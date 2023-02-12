الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن الوقوف دقيقة صمت قبل مقابلات الكاس ترحما على ارواح ضحايا زازال سوريا وتركيا

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 10:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن الوقوف دقيقة صمت قبل المباريات المقررة اليوم الاحد لحساب الدور السادس عشر لكاس تونس وذلك ترحما على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا.
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وأودى الزلزال الذي ضرب يوم الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بقوة 7 فاصل 8 درجة على مقياس ريختر بحياة اكثر من 25 الف شخص في حصية قابلة للارتفاع.

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