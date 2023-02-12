المحروقات المستخدمة على الطرقات شكلت 64 بالمائة من الاستهلاك الوطني من المحروقات خلال 2022 /وزارة الصناعة

المحروقات المستخدمة على الطرقات شكلت 64 بالمائة من الاستهلاك الوطني من المحروقات خلال 2022 /وزارة الصناعة

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 08:40 قراءة: 0 د, 56 ث
      
استحوذت المحروقات المستخدمة على الطرقات خلال سنة 2022، على 64 بالمائة من اجمالي الاستهلاك الوطني للمحروقات في حين ارتفع الطلب على وقود الطائرات بنسبة 66 بالمائة بفعل استعادة قطاع الطيران لنشاطه.

وأشارت وزارة الصناعة في نسخة مؤقتة من تقريرها حول الظرف الطاقي مع موفي ديسمبر 2022، الى ان استهلاك المحروقات سجل استقرارا مقارنة بالكميات المستهلكة خلال سنة 2021.
وشكل البنزين 18 بالمائة من استهلاك المحروقات ،في حين مثل الغازوال قرابة 46 بالمائة من اجمالي الاستهلاك على الرغم من رفع أسعار المحروقات 5 مرات خلال سنة 2022 .

وكانت تونس جابهت أزمة في توفير المحروقات يوم 10 أكتوبر 2022 وخاصة على مستوى توزيع البنزين دون رصاص بفعل التأخير المسجل في استقبال الشحنات والظرف الدولي مما ادى الى تسجيل اكتظاظ على مستوى محطات الوقود.

وسجلت حركة الطائرات بالمطارات التونسية ارتفاعا بنسبة 7ر77 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2022 حيث تم تامين  69 ألف رحلة مقابل 39 ألف رحلة، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرتها وزارة النقل يوم 30 ديسمبر 2022 .
وتظهر مؤشرات حركة الطائرات ارتفاعا  بنسبة 155 بالمائة على مستوى النقل الجوي غير المنتظم وبنسبة 83 بالمائة بالنسبة النقل الجوي المنتظم وما يعادل  20 بالمائة للنقل الجوي الداخلي.

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