شكل انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9ر1 بالمائة من اجمالي انتاج الكهرباء خلال 2022 في وقت لا تزال فيه اللزمات والتصاريح في طور التنفيذ رغم جهود الدولة وسعي الحكومة الى رفع مساهمة الطاقة المتجددة الى 35 بالمائة بحلول 2030.



واعتمدت وزارة الصناعة في نسخة مؤقتة من تقريرها حول الوضعية الطاقية مع موفي ديسمبر 2022، على جمع هذه البيانات من انتاج المحطات دون الانتاج الذاتي علما وان الكهرباء المنتجة في تونس لا تزال قائمة بنسبة 1ر98 بالمائة على الغاز الطبيعي .

وتسيطر الشركة التونسية للكهرباء على 96 بالمائة من سوق انتاج الكهرباء في تونس الى جانب مساهمة ضئيلة تأتي خلال الانتاج الذاتي للكهرباء.

وتمثل الطاقة الشمسية في تونس 16ر0 بالمائة من انتاج الكهرباء المتجددة و7ر1 بالمائة من خلال طاقة الرياح و 08ر0 بالمائة من خلال طاقة المياه.

وتشير البيانات الى ان مشاريع اللزمات المطروحة سنة 2018 لتوليد 500 ميغاوات بتوز وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وتطاوين من خلال الطاقة الشمسية، لاتزال في مرحلة الاغلاق المالي والدراسات البيئة والاجتماعية وان الاشغال ستنطلق مطلع 2023 .

ولاتزال أغلب المشاريع المتعلقة بنظام الترخيص المطروحة خلال ماي 2017 و ماي 2018 وجويلية 2019 ، والمتعلقة ب42 موافقة مبدئية في طور البحث عن التمويل في حين اعلنت وزارة الصناعة عن تراخيص 2020 خلال نوفمبر 2022.

وتقدمت نسبة تنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية "توزر 1" و "توزر 2 " والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في اطار الانتاج الذاتي على التوالي بنحو 99 و7ر99 بالمائة.

وتوقعت الوزارة ان يتم الشروع مع موفي سنة 2022 في قياس قوة الرياح على مستوى منطقة جبل عبد الرحمان بنابل وجبل طباقة بقبلي في اطار لزمة انتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح الذي أطلق سنة 2018 .

ولاحظت وزارة الصناعة انه تم احداث شركتين من اجمالي 4 شركات لانتاج 30 ميغاوات من طاقة الرياح وفق العرض المقدم من قبل وزارة الصناعة خلال شهر جانفي 2019.



