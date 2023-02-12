القيروان :"الشركة الكورية "يورا" تعتزم القيام باشغال توسعة وتوفير 2000 موطن شغل جديد

افاد المدير الجهوي للنهوض بالصناعة والتجديد بالقيروان، حاتم السالمي بأن الشركة الكورية"يورا" المختصة في صنع كوابل السيارات المنتصبة بالمنطقة الصناعية القيروان تعتزم بداية من شهر مارس المقبل القيام باشغال توسعة وتوفير الفي موطن شغل جديد بالجهة.

وأضاف خلال الندوة الإقليمية الثالثة حول تحفيز الإستثمار في القطاع الثقافي ان الشركة حاليا توفر1600 موطن شغل وبذلك ستتيح 3600 موطن شغل بالجهة ،مشيرا الى ان أشغال التوسعة ستكون بالمنطقة الصناعية الباطن.



كما اكد ان إحدى المؤسسات الصناعية الألمانية المختصة في صنع كوابل السيارات اعربت عن رغبتها في الانتصاب في ولاية القيروان والقيام باستثمارات في هذا القطاع بالجهة.



ولفت إلى ان ولاية القيروان تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية و توفر عدة امتيازات مالية وجبائية للمؤسسات كما تضم عدة مناطق صناعية على غرار المنطقة الصناعية السبيخة القابلة للتوسعة.

ويشار الى ان ولاية القيروان تتميز بتنوع فرص الاستثمار في مختلف معتمدياتها في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والخدمات والصناعة، وبتوفر مناخ استثمار واعد بها باعتبارها ولاية ذات تنمية جهوية.



وتمثل المناطق الصناعية التي فاق عددها الست بكلّ من القيروان والسبيخة وحاجب العيون والوسلاتية، اذ استكملت تهيئتها في أفريل 2021، قاطرة لجلب الاستثمار نحو الجهة خاصة مع إحداث المنطقة الصناعية السبيخة 2 على مساحة 100 هك ،حيث تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لولاية القيروان بحكم موقعها على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الجنوب والوسط.



وتقدمت أشغال تهيئة هذه المنطقة الصناعية، إلى حدّ الآن بنسبة 70 في المائة وبكلفة في حدود 10 مليون دينار، وينتظر استكمال الأشغال في مارس 2023، وقد أبرمت الوكالة العقارية الصناعية صفقات لربطها بشكات مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، وأسندت إلى غاية الآن 10 مقاسم في السبيخة 2 من بينها طور الإنتاج ، بالاضافة الى 60 مقسم شاغر

يارا



